【前後編の後編／前編を読む】結婚式の当日に「正社員だから選んだ」と知らされモヤモヤ…美人妻へのときめきも半年で冷めた45歳夫の“女運”藤倉寛太さん（45歳・仮名＝以下同）は、5歳年下の梨惠さんとの結婚式で、自分が「正社員」だから妻に選ばれたと知る。寛太さんも梨惠さんが美人だったことに惹かれた経緯はあるものの、新婚ムードは早々に失せ、妻への敬意を抱けないことに悩むようになる。寛太さんの両親は彼が高校