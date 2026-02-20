ホストであることを隠して、交際していた女性を客引きしたとして逮捕された男が、別の女性にも同様の客引きをしたとして再逮捕されました。警視庁によりますと、東京・新宿歌舞伎町のホスト「エレン」こと竹岡拓人容疑者は去年、交際相手の女性を店に来るよう客引きした疑いが持たれています。竹岡容疑者は、ホストであることを隠してマッチングアプリで女性と知り合い、交際すると、「実はホストをやっていて、将来一緒にいたいか