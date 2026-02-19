ローソンストア100（川崎市幸区）の「ローソンストア100」が、ジャガイモ・タマネギ・ニンジン各1袋を108円（以下、税込み）で販売するキャンペーン「春の生活応援」を2月25日から期間限定で実施します。【写真】バナナ、肉、卵もお手頃価格に？このボリュームで127円は安い？新商品も！同キャンペーンでは、野菜を手頃な価格で販売するほか、備蓄性にも優れた「ツナ缶」を、2個同時に購入すると税込価格より66円引きとな