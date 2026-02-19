総メダル数18のうち、日本が50％の9個を獲得ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、19歳の深田茉莉（ヤマゼン）が金メダル、21歳・村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。これで今大会のスノーボードで計9個のメダルと日本勢が躍進。本場・米国の記者も驚きの声をあげている。五輪初出場の深田が見事に金メダルを獲得。ビッグエア金で2冠を狙った村瀬も銅メダルで再び表彰