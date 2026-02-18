低身長に悩む男性の夢をかなえたYouTuberが、いま話題となっている。「チャンネル登録者数約3万人のYouTuber・イワサキさんが、2月16日までに『骨延長レビュー/海外で身長7cm買ってみた』というテーマの動画を公開したのです」（芸能記者）骨をわざと折り、その再生能力を利用して少しずつ骨の間隔を広げ、最終的に身長を伸ばす「骨（こつ）延長手術」。身長163.8センチの彼は、この手術を美容目的でおこなっているという韓国