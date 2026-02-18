米アマゾン・コムの配送センター＝2025年12月、ニュージャージー州ロビンズビル（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米国企業の2026年1月の人員削減計画は、前年同月の約2.2倍となる10万8435人に達したことが民間調査で18日分かった。1月としては世界的な金融危機の影響が残る09年以来、17年ぶりの高水準。大手企業の組織再編に加え、将来的なAIの普及を見据えた人員抑制策も背景にある。民間雇用調査会社が米企業や政府機