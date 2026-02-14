いい医者とはなんだろうか。開業医のやりがいとはなんだろうか。「開業医の仕事は、大学病院や公立病院の仕事とは極端に違っていた」と語る、『60歳からの人生を考える22の発想』（小学館新書）の著者・松永正訓氏が気づいたこととは――。63歳の小児外科医が「本音」を明かす。【前編記事】『「子どもが苦手」な医大生が、小児外科医になった「本当の理由」』よりつづく。100%、自分の仕事が楽しいと思える人は幸せだ。でも、たぶ