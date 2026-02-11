新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生俺みたいになるな!!』の最新話を２月６日（金）夜９時30分より放送した。今回の放送では、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー先生による「ベルリンの壁崩壊の裏にあったしくじり授業」後編をお届け。ひとりの広報担当によ