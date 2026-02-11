「ベルリンの壁崩壊」は勘違い発言から!? カズレーザーが解説
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を２月６日（金）夜９時30分より放送した。
今回の放送では、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー先生による「ベルリンの壁崩壊の裏にあったしくじり授業」後編をお届け。ひとりの広報担当による“勘違い発言で、約30年にわたり東西ドイツを分断してきた“ベルリンの壁”は、なぜ崩壊へと向かったのか？“ベルリンの壁”崩壊に至る激動の数時間をカズレーザーが徹底解説した。
冒頭、カズレーザー先生はまず登場人物を整理。指導者・エゴン・クレンツを「資料を読まないイエスマン」、広報担当・シャボウスキーを「ずっと眠たいヘトヘトな人」「会見で勘違い発言をした」、国境警備隊責任者・イエーガーと説明。
1989年11月９日午後７時頃、シャボウスキーは記者会見で、本来は条件付きだった出国規制緩和について、資料を確認しないまま「東ドイツからの旅行をただちに認める」と発言。東ドイツ国民は「そんなバカな」と信用していなかったのに対し、西ドイツでは議会で「ついに壁がなくなるぞ！」と大熱狂し、ドイツ国歌を熱唱し始める。その報道を知った東ドイツ国民も「本当らしいぞ」と信じ、東西の国民たちが一斉に検問所へと集結。
歴史が動く一方、失態を犯したシャボウスキー本人は「激疲れで即帰宅」していたが判明し、カズレーザー先生は「おそらく寝ていた」「ニュースは見ていない」と推測。スタジオからは「寝てるじゃん！」と驚きの声が。また、国境警備隊責任者のイエーガーは、会見のニュースを見て大混乱。議員幹部へ連絡を入れたものの「そんな馬鹿げたことできるわけない」「市民がきたら追い返せ」と指示されたイエーガーは何もできぬまま。夜10時過ぎには数万人の市民が検問所に集結し「門を開けろ！」と大絶叫する事態に発展。
そんな中、旅券担当・ラウターは「妻と劇を鑑賞して大感動」しており、外の混乱を一切知らず。帰宅後、息子から状況を知らされたとか。さらに東ドイツの指導者、エゴン・クレンツについては「一切電話に出ない」「表にも出てこない」という状況に。クレンツ本人は後に「シャボウスキーに連絡しようとしたが、彼が家に帰ったと聞いて動揺した」と証言し、スタジオからは「動揺して終わり!?」「何も語ってない！」と総ツッコミが。また、ほかの幹部たちも連絡がつかない状況だったと説明し、カズレーザー先生は「上層部の確認待ちが終わらない」という“しくじり新体制”の特徴を挙げた。
そして、混乱がピークに達し、暴動寸前という状況の中、決断を迫られた現場責任者のイエーガーは、会見から約５時間後の午後11時30分頃、独断で「ベルリンの壁のゲート開放」を決断。“ベルリン”の壁は事実上崩壊した。ここまでの授業をきき、生徒役で出演したモデルでタレントのトラウデン直美は「１つでも違えば今のドイツはない」「普通にいる人たちなのに、世界変えちゃったっていうのが不思議」とコメント。
その後、東ドイツの指導者、エゴン・クレンツは収監。一方、同じく刑務所に収監されるも恩赦で釈放となったシャボウスキーは“東西ドイツを統一した英雄”として扱われることに。シャボウスキー本人の発言として「自分の行いは正しかったのか？間違っていたのか？自問し続けている」と紹介されると、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇は「めちゃくちゃカッコつけてる」とツッコミ。
授業終盤には“ベルリンの壁”から導き出される人生の教訓を発表。“ベルリンの壁”から学ぶべき、新体制で活動する上で重要なこととは？また、最後に「この話ハッピーエンドではありません」と続けたカズレーザー先生は、ドイツ統一後に起きた新たな問題についても言及。歴史的大事件の裏側で起きていた衝撃の数々にスタジオは驚きの連続となった。本編は配信後７日間、無料で視聴可能となっている。
