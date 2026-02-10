日々、熱戦が続いているミラノ・コルティナ冬季五輪。日本からは選手、監督、コーチら総勢283人の選手団が参加している。だが、その様子を忸怩たる思いで見つめる選手たちがいる。ボブスレー日本代表選手たちだ。日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は1月13日、ボブスレー男子2人乗りでの出場資格ルールを誤認し、ボブスレー男子が五輪に出場できなくなったと発表した。この失態は海外遠征中の1月2日、他国の選手から