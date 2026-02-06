JR東日本によりますと、午後7時15分ごろに発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていた▼山手線、▼埼京線、▼湘南新宿ライン、▼相鉄線直通列車は先ほど、全線で運転を再開したということです。【写真を見る】【速報】JR山手線・埼京線など全線で運転再開埼京線の渋谷−新宿間で発生の人身事故の影響各線で一時運転見合わせこれらの路線は、埼京線の渋谷駅と新宿駅との間で起きた人身事故の影響で、一時運転を見合わせて