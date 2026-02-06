2023年大会は「二刀流」で登録されていた野球日本代表「侍ジャパン」の最終ロースターが5日（日本時間6日）、WBC,Inc.から発表された。大谷翔平投手（ドジャース）も発表されたが、登録は「指名打者」となっている。起用を巡っては1月31日（同2月1日）に行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」で大谷自身は「わからない」と明言を避けていた。一方で、直後にデーブ・ロバーツ監督が「WBCで彼は投げない」と明言。これ