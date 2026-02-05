代表取締役社長執行役員CEOの島田明氏 NTT（持株）は5日、同社の2025年度第3四半期決算説明会で、2025年度の通期業績予想を下方修正した。NTTドコモグループとNTTデータグループの業績を踏まえたものとしている。 営業収益は、当初予想から260億円減の14兆1640億円、営業利益は同1100億円減の1兆6600億円、当期利益は同750億円減の9650億円とした。 代表取締役社長執行役員CEOの島田明氏は、ド