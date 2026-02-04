米ヤフースポーツは３日（日本時間４日）、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で注目されている保険問題について解説、ドジャースの大谷翔平投手(３１）がＷＢＣで投げないのは保険が承認されなかったと報じた。保険問題が大きく注目されたのは１月３１日（同１日）に米全国紙ＵＳＡトゥデー（電子版）が「プエルトリコ代表がＷＢＣへの出場辞退を検討している」と報じたからだ。主将として参加予定だったメ