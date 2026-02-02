下広志さん推奨…真横にステップする感覚養う「サイドランジ」バッティングにおいて、重要な動作の1つがステップ。捕手側の軸足に溜めた力を投手側の足に移行させることでバットにパワーが伝わり、ボールは飛んでいく。しかし、野球を始めたばかりの子どもたちにどう伝えればよいのか、悩んでいる指導者や保護者も多いのではないだろうか。東京の人気野球塾「Be Baseball Academy」で代表を務める下広志さんは第一段階として「サ