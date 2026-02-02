下広志さん推奨…真横にステップする感覚養う「サイドランジ」

バッティングにおいて、重要な動作の1つがステップ。捕手側の軸足に溜めた力を投手側の足に移行させることでバットにパワーが伝わり、ボールは飛んでいく。しかし、野球を始めたばかりの子どもたちにどう伝えればよいのか、悩んでいる指導者や保護者も多いのではないだろうか。東京の人気野球塾「Be Baseball Academy」で代表を務める下広志さんは第一段階として「サイドランジ」ドリルを紹介している。

ステップで何よりも重要なのは、投手方向に前足を真っすぐ踏み出すこと。野球を始めたばかりの小学低学年の子どもは、右や左に大きくぶれることが多い。こうなると力が分散し、打球も飛ばない。真っすぐ出す感覚をつかめるのが「サイドランジ」だ。

やり方は簡単。肩幅くらいに足を広げて立ち、股関節を軽く曲げる。両腕を交差させて右手で左肩、左手で右肩に触れる。この形で、片方の足を真横に大きく踏み込ませていく。重要なのは真っすぐ踏み込むことで、上体の向きを変える必要はない。

斜めに踏み出さないように、マーカーなど目印を置いて行うのがいいだろう。踏み込むことで逆の足（軸足）は伸びていくが、股関節、膝、足首が直列になっている状態を保つことも大切になる。

NG動作のひとつが、軸足の膝が前に出てしまうこと。股関節、足首との直列が崩れる他、上体も開いてしまう。もうひとつは、踏み出し方向に上半身が流れる動き。頭が大きく動くと、実際に打つ際の“突っ込み癖”につながる。

ステップする際に必須の真横に踏み出す感覚をつかめるこのドリルは、左右10回ずつ行いたい。実戦に移った時に、バッティングが大きく変わっているはずだ。（First-Pitch編集部）