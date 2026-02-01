【射手座】2026年2月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。2月のあなたの運勢は?射手座（11/22〜12/21）未完成なスタートが生み出す「完璧なゴール」重厚な思考は、一旦脇に置きましょう。今月、運命を味方につける唯一の条件は、圧倒的な「フットワークの軽さ」です。気になる場所へ即座に足を運び、未完成のアイディアも恐れず言葉にして放つこと。その小さな行動の連鎖が、予期せぬチャンスと縁を次々と引き寄せ