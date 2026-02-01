お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める1日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、第2子誕生を発表したが“本音”を打ち明ける場面があった。突然の発表でスタジオをざわつかせた有吉だったが「まさかこの歳で2人の子育てをするとは思いませんでしたね」と自らも驚いているという。「ここから20年ぐらいは子育てをしなきゃいけないので。いい人生だなとは思いますね。