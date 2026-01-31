米俳優のマコーレー・カルキン（４５）が“母”を悼んだ。大ヒット・クリスマス映画「ホーム・アローン」シリーズで自身の母親役を演じたキャサリン・オハラさんが同日、米ロサンゼルスで死去。訃報を受けカルキンは自身のインスタグラムを更新。「ママ」と呼びかけ、「まだ時間があると思ってた。もっと時間が欲しかった。あなたの隣の椅子に座りたかった。あなたの声は聞こえてた。でも、言いたいことがまだたくさんあった。