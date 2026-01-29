保育現場における虐待などを未然に防ぐための研修会が、1月29日に徳島市で開かれ、保育士らが専門家の話に耳を傾けました。この研修会は、安心安全な保育を提供するための知識やスキルを身に着けてもらおうと、県や保育事業連合会が開きました。参加した県内の保育士約130人は、不適切保育が起きる背景として、職場の人間関係や労働環境の問題があるという、専門家の話に耳を傾けました。（駒沢女子短期大学・猪熊弘子 教授）「や