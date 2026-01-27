（森本アナウンサー）「ここからは、取材にあたっている浦川記者とお伝えします」（浦川記者）「お願いします」（森本アナウンサー）「今回の衆議院選挙ですが、改めて県内の選挙戦の構図はどうなっていますか？」（浦川記者）「はい、徳島1区は与野党対決を軸に、その他の候補がどこまで票を伸ばせるかが、ポイントになりそうです」 日本維新の会の元職、吉田知代候補は連立を組む自民党とは選挙協力せず立候補。