衆院選公示・県内の戦いの構図は 県政記者がポイント解説【徳島】
（森本アナウンサー）
「ここからは、取材にあたっている浦川記者とお伝えします」
（浦川記者）
「お願いします」
（森本アナウンサー）
「今回の衆議院選挙ですが、改めて県内の選挙戦の構図はどうなっていますか？」
（浦川記者）
「はい、徳島1区は与野党対決を軸に、その他の候補がどこまで票を伸ばせるかが、ポイントになりそうです」
日本維新の会の元職、吉田知代候補は連立を組む自民党とは選挙協力せず立候補。
自民党公認として2度目の選挙に挑む、前職の仁木博文候補。
現状を打破するには「高市政権の積極財政しかない」と主張し、高市カラーを全面に出して戦います。
前回は比例復活当選となった、中道改革連合の前職・高橋永候補。
現政権との対立軸を明確にした中道勢力の結集と、「公明票」の獲得が追い風になるか注目です。
参政党の新人・亀井千春候補は地方・国政含めこれが初めての選挙戦。
参政党としては県内小選挙区、初の候補者として党勢拡大を図ります。
（森本アナウンサー）
「徳島2区はどうでしょうか」
（浦川記者）
「はい、ベテランに前知事が再び挑む、保守分裂の様相を呈し、激戦が予想されます」
前回、2位に約3700票差まで迫られた自民党・前職の山口俊一候補。
中道候補がいない中、「公明票」をどこまで維持できるかが、13選を目指すカギとなります。
共産党の新人・浜共生候補は「自民党政権と正面から対決する」と強調。
国民の暮らし第一の政治の実現を目指し、2度目の国政選挙を戦います。
「政界引退」を覆した前知事の飯泉嘉門候補。
知事時代の実績を掲げ、国民民主党の公認候補として、初めて党派を明確にした選挙戦を戦います。
前県議の北島一人氏は自民党を離党し、無所属での立候補。
県議として現場の声を聞いてきた経験をアピールし、これまで支援してきた山口・飯泉両候補に挑みます。
（森本アナウンサー）
「今回の総選挙、争点は何でしょうか」
（浦川記者）
「今回の選挙は『今の暮らし』と『将来の日本』。その両方をどう考えるかが問われる選挙だと思います」
自身の進退をかけるとまで明言して、衆議院解散に踏み切った高市首相。
連立の枠組み変更や新党結成など、政界再編の動きもみられる中、今回の選挙戦では「消費税の減税を含む物価高対策」や「社会保障改革」、「外交・安全保障政策」などが主な争点となりそうです。
（浦川記者）
「衆議院選挙は『政権選択選挙』です。この国の未来を決める大切な1票、有権者の皆さんには、それぞれの候補や党の政策にしっかり耳を傾けて、投票先を選んで欲しいと思います」
（森本アナウンサー）
「ここまで浦川記者でした」