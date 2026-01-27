衆議院選挙が1月27日に公示されました。県内2つの小選挙区には、あわせて8人が立候補を届け出て、12日間にわたる選挙戦がスタートしました。 徳島1区に立候補したのは届け出順に、日本維新の会の元職・吉田知代候補 50歳。自民党の前職・仁木博文候補 59歳。中道改革連合の前職・高橋永候補 50歳。参政党の新人・亀井千春候補 50歳の4人です。 日本維新の会の元職・吉田知代候補は、徳島市の事務所前で第一声を上げま