上野動物園の双子のジャイアントパンダ、雄のシャオシャオと雌のレイレイが２７日、中国返還に向け日本を出発する。日本は半世紀ぶりにジャイアントパンダのいない時を迎える。日中関係は悪化しており、当面、日本が代わりのパンダを入手できる可能性は非常に低いとみられている。パンダ外交を駆使する中国では、パンダを?国宝?扱いしている。１９７２年、日中国交正常化の象徴として、初めて「カンカン」と「ランラン」という