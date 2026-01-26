全30人のうち29人が決定野球日本代表「侍ジャパン」は26日、都内ホテルで会見を開き、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の追加メンバー10人を発表した。ロースター全30人のうち29人が決まった形となったが、現時点では楽天のみが選出ゼロとなった。メジャー組では山本由伸投手（ドジャース）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、鈴木誠也外野手（カブ