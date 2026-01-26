全30人のうち29人が決定

野球日本代表「侍ジャパン」は26日、都内ホテルで会見を開き、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の追加メンバー10人を発表した。ロースター全30人のうち29人が決まった形となったが、現時点では楽天のみが選出ゼロとなった。

メジャー組では山本由伸投手（ドジャース）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、鈴木誠也外野手（カブス）が選出され、過去最多の8人に。。国内からは宮城大弥投手（オリックス）、曽谷龍平投手（オリックス）、北山亘基投手（日本ハム）、高橋宏斗投手（中日）、中村悠平捕手（ヤクルト）、小園海斗内野手（広島）が選出された。

昨年末に大谷翔平投手（ドジャース）、菊池雄星投手（エンゼルス）、松井裕樹投手（パドレス）ら先行メンバー8選手を発表。16日には菅野智之投手（オリオールズFA）や佐藤輝明外野手（阪神）ら新たに11選手が発表され、先に計19人が決まっていた。

2023年の前回大会では、当時楽天に所属していた松井が選ばれた。2024年に行われたプレミア12では、早川隆久投手、藤平尚真投手、村林一輝内野手、辰己涼介外野手が選出されていた。残り1人は未発表で、最終の公式選手ロースターは2月6日にワールド・ベースボール・クラシック・インクから発表される。（Full-Count編集部）