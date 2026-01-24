解散によって前衆議院議員となった原口一博氏と河村たかし氏が記者会見を行い、新党「減税日本・ゆうこく連合」（略称：ゆうこく連合）の結成を発表した。共同代表には原口氏と河村氏が就任し、本拠地は原口氏の地元である佐賀県に置く。【映像】新党「減税日本・ゆうこく連合」の結成記者会見の様子同党は、前職の国会議員5人を揃えることで政党要件を満たした形での旗揚げとなり、間近に迫る衆議院選挙に向けて28人の候補者