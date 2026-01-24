ダートでデビューから２連勝を飾った３歳馬にＳＮＳでは驚きの反応が寄せらている。２４日に行われた中山６Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１８００メートル＝１３頭立て）は１番人気のクラウトロック（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父ナダル）が１馬身３／４差で勝利。デビュー２連勝を飾り、今後のダート路線で注目を集める存在となった。１１番枠からのスタートで大きくつまずき、最後方からの競馬に。向こう正面で一気にポジシ