現在公開中のクリス・プラット主演映画『MERCY／マーシーAI裁判』より、クリスが、本作で念願の刑事役を実現できたことや、警官の実兄がテクニカルアドバイザーとして参画したこと、家族が夢中になって鑑賞したことなどを語るコメントが到着した。【写真】クリス・プラットが初の刑事役『MERCY／マーシーAI裁判』フォトギャラリー本作は、AIが人類を裁く近未来を舞台に極限状態の法廷バトルを描くアクションスリラー。“