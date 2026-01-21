「椎間板ヘルニア」は人間の病気という印象が強いですが、実は犬も発症しやすいといわれています。そのため、愛犬の健康を望む飼い主にとって、この病気は人ごとではありません。ネット上では「犬が椎間板ヘルニアを発症した」という内容の声が複数上がっています。犬が椎間板ヘルニアになりやすい原因や予防法などについて、獣医師の椿直哉さんに聞きました。【要注意】「えっ…」これが「椎間板ヘルニア」を発症しやすい“犬種