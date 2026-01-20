大創産業は、「THREEPPY（スリーピー）」にてディズニー・アニメーション映画「塔の上のラプンツェル」の新シリーズ全42種を全国の店舗およびダイソーネットストアで1月19日から順次発売した。今回の「塔の上のラプンツェル」シリーズは、物語の主人公ラプンツェルのテーマである“一歩を踏み出す勇気と、新しい世界への希望”を込め、ラプンツェルの特徴である長い髪をイメージした流れるようなラインで、日常にそっと背中を押し