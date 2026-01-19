ファミリーマートは1月20日より、冬においしく楽しめる「絶品登場! ふわっとろ〜たまご弁当」全4種類を全国のファミリーマート約16,400店にて順次発売する。さらに同日より2月9日までの期間限定で、人気の「ちょいデリ」にゆでたまごを無料トッピングする。商品本部の田澤勲氏は「女性に人気のオムライスなど"たまご感"にご満足いただけるお弁当を揃えました」とアピールしている。ファミリーマートが"ふわっとろ〜"食感を楽しめる