1st写真集刊行を記念して声優の野中ここなさんにインタビュー【写真】表情の変化にも注目→野中ここなさんのセーラー服とブレザー姿『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』村野さやか役などで注目を集める声優・野中ここなさんが、20歳の誕生日を目前に控えた「10代最後」の姿を収めた1st写真集『うたかた』をリリースした。故郷・長崎を舞台に撮影された本作のテーマは、王道の成長譚とはひと味違う「等身大」と「背