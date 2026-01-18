声優・野中ここなが振り返る「ずっと白でいられた」10代。王道じゃない「等身大」と「背伸び」が詰まった初写真集『うたかた』刊行インタビュー
『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』村野さやか役などで注目を集める声優・野中ここなさんが、20歳の誕生日を目前に控えた「10代最後」の姿を収めた1st写真集『うたかた』をリリースした。
故郷・長崎を舞台に撮影された本作のテーマは、王道の成長譚とはひと味違う「等身大」と「背伸び」。あるときは快活な少女のように、またあるときはドキッとするほど大人びて――。見る者が彼女に出会った時期によって解釈が変わるというその多面性は、いかにして育まれたのか。
■王道じゃない「等身大」と「背伸び」。出会った時期で見え方の変わる写真集に
――はじめに、写真集のタイトル「うたかた」に込めた思いを教えてください。
【野中ここな】タイトル候補をいただく前から、自分でも漢字で「泡沫」がいいなと考えていて、思いが一致したんです。「うたかた」という言葉には消えていく儚いイメージがあります。10代最後の一年も一瞬で消えちゃう透明なものだから、すごく合うんじゃないかと思って選びました。
――初の写真集はどんなコンセプトで撮影されたんですか？
【野中ここな】今回のコンセプトは“等身大”と、いい意味での“背伸び”です。19歳は子どもでいたい時もあれば、早く大人になりたい！とも思う時期。だからこそ、大人ぶって“背伸び”している姿こそが、この年齢ならではの「等身大」なんじゃないかなって。そんな今の私を詰め込んだ一冊になりました。
――そうした二面性は、冒頭にある2パターンの制服（セーラー服とブレザー）からも感じました。
【野中ここな】私の中では「中学生＝セーラー服」「高校生＝ブレザー」というイメージがあるんです。だから、セーラー服ではお茶目で笑っている姿を、赤いリボンのブレザーではあえて鋭さのある視線や、どこか柔らかさを感じる雰囲気を意識しました。セーラーも好きですが、ブレザーのほうが“野中ここなの素の表情”に近い気がします。
――そちらの表情のほうが、野中さんらしいと。
【野中ここな】普段は笑顔や元気を求められることが多いですが、私は10代前半から芸能活動をさせていただいていることもあって、周りの同年代より少し大人びてしまう部分があるんです。「実は結構ひとりが好き」だし「笑顔じゃない表情もある」。そんな普段の自分ではない一面も伝えたくて、あえてそういう写真を残しました。
――撮影の中で、意識したポイントはありますか？
【野中ここな】今の自分から一旦抜けることですね。声優として求められるものとは違う、ひとりの表現者としての表情をすごく入れています。昔から知っている家族やファンの方は「ここなはこういう子だよね」としっくり来るかもしれません。
――等身大と思える姿が背伸びで、背伸びに見えるのがありのままに近い。面白い逆転現象ですね。
【野中ここな】「元気なハツラツとしたイメージから落ち着いていく」のが王道だと思うんですけど、私は逆に中学生時代がクールな印象だったので(笑)。だから10代前半のころを知る方は、笑顔の写真を見て「こんなに元気に笑えるようになったんだ」って思うかもしれません。出会った時期によって捉え方が変わるのかなと思います(笑)。
■故郷での撮影も、ロケ地はすべて初来訪！ 長崎での撮影秘話
――故郷・長崎での撮影ですが、はじめて訪れた場所ばかりだとか。
【野中ここな】そうなんです、全部はじめてでした！自分でも候補を出したんですが、決まったロケ地を見たら行ったことのない場所ばかりで。でも、千綿駅は車で前を通っていたし、市民プールの近くにも行ったことはある。だから「里帰り」でありつつ、観光客として長崎の魅力を新しく発見するような不思議な気持ちでした。
――特に印象に残ったロケ地は？
【野中ここな】グラバー園ですね。やっぱり長崎を象徴する場所だなと。その時の白い衣装がレトロな雰囲気にぴったりで、大人びたというより「大人なおめかし」という感じで相性がとてもよかったです。
――地元愛をにじませている野中さんですが、長崎のどんなところが好きですか？
【野中ここな】「受け入れる愛」があるところです。出島のように昔から異文化を受け入れてきた歴史があるからか、本当に人が温かいんです。私が子どものころ、自転車で出かけたら近所のおじちゃんおばちゃんが「ここちゃん、アイスあるよ」って呼び止めてくれたりして。そんな愛に溢れた環境で育ったので、やっぱり長崎が大好きですね。今回の写真集も、私なりの長崎への恩返しになればいいなという裏テーマがありました。
――撮影時のこぼれ話はありますか？
【野中ここな】「雲仙ハム」という世界一おいしいハムがありまして……(笑)。撮影中、スタッフさんに猛プッシュして買ってもらったんです。そうしたら帰りの空港で、見送りに来た家族が「長崎来たなら持って帰り」って、何も言っていないのに雲仙ハムを2本持たせてくれて！ おかげで撮影後2、3週間はハムと白米で過ごしました。全然飽きなかったです(笑)。
――ここでお気に入りのカットを教えてください。
【野中ここな】平戸の海岸で馬に乗った写真です。海に映るきらめきやコントラストも良いですし、カメラ目線じゃない表情が新鮮で。マネージャーさんが「ウェディングドレスを着ているみたい」と言ってくれたのも印象的でした。
あとは、白いオーバーオールのカット。スタイリストさんに「青や白が似合う」と言っていただけたのですが、ボーイッシュながら女の子らしさもあって、自分の好みが詰まっています。
■「染まらなかった」競い合う世界で自分を見失わなかった秘訣は
――まもなく20歳を迎えます。10代を一言で振り返ると？
【野中ここな】「染まらなかった」ですね。競争の世界なので悔しい思いもたくさんしましたが、流されて間違えた方向へ進むことはなく、ずっと「白」でいられたと思います。
――自分を貫けた理由はなんだったのでしょうか。
【野中ここな】人が好きだから、だと思います。「みんなに幸せでいてほしい」というのが原動力なんです。人に何かをしてあげることで達成感を感じるタイプなので、その気持ちがあったから自分を保てたのかなって。
――最後に、どんな20代になりたいですか。
【野中ここな】何かを残せる表現者になりたいです。声でも歌でもダンスでも、誰かの記憶に残るような。声優としては、演じたキャラクターがこれから先も誰かの中で生きていてくれるような、そんな役者になりたいと思います。
取材・文=国分洋平
