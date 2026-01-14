フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が14日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、解散総選挙が早期に行われる見通しが強まったことについて憤りを口にした。番組では、高市早苗首相がこの日午後にも与党幹部に解散を伝達する見通しであると伝えた。複数関係者の話として、今月27日公示、2月8日投開票の日程で調整中としている。高市内閣の支持率が高いうちに選挙を行い、単独での過半数回復と