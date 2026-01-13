レアアースをめぐる国際的な会合に参加した片山財務相。中国への依存度を「スピード感をもって下げることでほぼ合意した」と語りました。一方、日本の企業では、先行きの不透明感に警戒が広がっています。■中国に依存しない体制を目指すことで一致アメリカに渡った片山財務相が出席したのは、G7（＝先進7か国）や資源国が参加した財務相会合。強い危機感をもって議論されたテーマが、テレビやスマホなどハイテク製品をつくる上で