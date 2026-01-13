「大相撲初場所・３日目」（１３日、両国国技館）初日から大物芸能人が観戦している初場所で、この日もテレビ中継に姿が映りＳＮＳが沸いた。西の花道脇には俳優の高橋克実が。鋭いまなざしで土俵上を見つめ、好取組には拍手を送った。ファンから求められる写真に笑顔で応じる場面もあった。また、向正面にはお笑いコンビ・２丁拳銃の小堀裕之の姿も。ＳＮＳでは「高橋克実さんが映ってるのに目がいったけど、よくみたら２