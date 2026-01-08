大分市役所庁舎（写真：時事通信） 女性自身

「馬乗りで殴打、後頭部に蹴り」大分県の市立中学校でいじめか、動画拡散

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大分県の中学校で生徒が男子生徒に暴行を加える動画がネットで拡散された
  • 加害生徒は馬乗りになって右手で複数回殴打し、後頭部を蹴るなどしていた
  • 市教委は9日夕方ごろから、教育委員室で記者会見を実施する予定だという
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 救急車内の「アドレナリン」1本 紛失　徳島中央広域連合消防本部【徳島】
  2. 2. 菅直人氏は「要介護3で認知症」
  3. 3. ベトナム人に刺され20代男性死亡
  4. 4. マネとの不適切なやり取り発覚
  5. 5. 「真珠の耳飾りの少女」来日へ
  6. 6. 90歳母が「早く死なせて」と懇願
  7. 7. 知人がスパーリングで倒れ死亡か
  8. 8. 「加害少年への私刑が始まった」
  9. 9. 元ME:I・飯田栞月、インスタ開設 なりすましによる混乱防ぐため「私自身開設するには早いと感じており」
  10. 10. 年末ジャンボ 佐世保で10億円
  1. 11. 返金しろ「家系」で中国人客怒る
  2. 12. 旧統一教会の信者だったと認める
  3. 13. 解散しよう 一夫多妻が「崩壊」
  4. 14. 国歌斉唱中にガム「ありえない」
  5. 15. 郵便物を放棄・隠匿　徳島中央郵便局の男性社員を懲戒解雇【徳島】　
  6. 16. 2度とやらないで ロコの相手注意
  7. 17. 父の職業明かした森香澄をカット
  8. 18. 杞憂か 星野&新垣めぐる不穏な噂
  9. 19. 80代男性と70代男性に性加害か
  10. 20. 佐久間氏がタレ絶賛 そら売れる
  1. 1. 救急車内の「アドレナリン」1本 紛失　徳島中央広域連合消防本部【徳島】
  2. 2. 菅直人氏は「要介護3で認知症」
  3. 3. ベトナム人に刺され20代男性死亡
  4. 4. 知人がスパーリングで倒れ死亡か
  5. 5. 「加害少年への私刑が始まった」
  6. 6. 返金しろ「家系」で中国人客怒る
  7. 7. 年末ジャンボ 佐世保で10億円
  8. 8. 郵便物を放棄・隠匿　徳島中央郵便局の男性社員を懲戒解雇【徳島】　
  9. 9. 80代男性と70代男性に性加害か
  10. 10. 羊50頭がスーパー来店 独で混乱
  1. 11. 60歳女性との男女関係を無断撮影
  2. 12. トー横で決闘 初対面死なせたか
  3. 13. 大分の中学校? 暴行動画SNS拡散
  4. 14. 体の感触を味わいたくてわいせつ
  5. 15. 路上で30代女性押し倒してバッグ奪いケガさせたかスリランカ人逮捕　30分前にも周辺で同様の被害　東京・渋谷区
  6. 16. 生徒の暴行動画 高校が「認識」
  7. 17. 老後破産 避ける4つのステップ
  8. 18. のこぎりを探しに行き行方不明に
  9. 19. 男性をひき逃げの疑い　車運転の男（20）を逮捕　埼玉・狭山市
  10. 20. 重量制限あるのに46.2トン車走行
  1. 1. 旧統一教会の信者だったと認める
  2. 2. 実家じまい急ぎ過ぎた 深い後悔
  3. 3. 後頭部に蹴り いじめ動画が拡散
  4. 4. 元伊藤忠社長の丹羽宇一郎氏死去
  5. 5. 非道 性交渉の様子をLINEに記す
  6. 6. 推し活がスパイ扱い? SNS大荒れ
  7. 7. ルンバ破産 異常事態陥っていた
  8. 8. 小4女児が失踪 おじさんが関与か
  9. 9. 外国人に「二重価格」が波紋
  10. 10. 認知症の妻を亡くす 戦友だった
  1. 11. 小野田氏「男装スタイル」の理由
  2. 12. 「挫折した」20代女性の衝撃部屋
  3. 13. ガソリン価格 8週連続の値下がり
  4. 14. 14人死傷事故 男の異常行動怒り
  5. 15. 胃がん検診翌日に人工肛門 怒り
  6. 16. シャワーだけの人 幸福度が低い
  7. 17. こども庁主催イベ ママタレ敬遠?
  8. 18. 攻撃非難しなければ「こうなる」
  9. 19. 高市政権が抱える統一教会“爆弾”の破壊力 文春入手の3200ページ内部文書には自民議員ズラリ
  10. 20. 日韓、地域安定へ緊密連携　自民小林氏、金首相と会談
  1. 1. 「真珠の耳飾りの少女」来日へ
  2. 2. 米 66の国際機関から脱退を指示
  3. 3. 中国側「日本は一線を越えた」
  4. 4. IKEA 中国で同時閉店ラッシュ
  5. 5. 「これダンス？性行為じゃん」発言で炎上のHoney J、胸元ざっくりインナーから溢れるボリューム感【PHOTO】
  6. 6. 中国 火星に水の存在を発見
  7. 7. 高市内閣2兆6000億円消失の危機
  8. 8. 店員が手で飲み物かきまぜ 中国
  9. 9. 4000万本売り上げたゲームに寄付
  10. 10. 中国 輸出規制の撤回要求拒否
  1. 11. 6万年前の矢から毒物検出 南ア
  2. 12. 席狭い 加の航空会社対応に不満
  3. 13. 中国で「1+N」忠誠繰り返される
  4. 14. 66の機関脱退 トランプ氏の狙い
  5. 15. 万博担当 娘に「オーサカ」命名
  6. 16. マドゥロ氏の拘束 踊りが一因?
  7. 17. 中国「日本の核への野心」を発見
  8. 18. 売り切れ続出 中国で人気の野菜
  9. 19. 米の急襲 ベネズエラで100人死亡
  10. 20. 中国の三峡閘門、25年は通過量と客数が過去最高に
  1. 1. ミニストの根幹揺るがす重大赤字
  2. 2. カロリーゼロの「リスク」指摘
  3. 3. 25年経ち...億トレーダーに驚愕
  4. 4. 対日嫌がらせ…日本は非常に不利
  5. 5. Grok生成画像 85％は性的表現か
  6. 6. 白川郷に外国客111万人「限界」
  7. 7. 吉野家 厚切り豚角煮が復活
  8. 8. 日中関係の悪化 日経平均は続落
  9. 9. 給料月8万円と聞いたのに 実際は
  10. 10. 駅ホーム降りての移動 なぜダメ?
  1. 11. 死者に会える? 話題の「AI故人」
  2. 12. 【タリーズコーヒー】バレンタインシーズン限定コーヒー発売 / 深煎りブレンド「タリーズロマンスロースト」など、「ミャラウィ」のオリジナルグッズも登場
  3. 13. 4年連続首位 2025年1番売れた車
  4. 14. 全国初 新幹線ホームにスタバが
  5. 15. ミニストップ 60億円赤字見通し
  6. 16. NY円、156円74〜84銭
  7. 17. 独身税 多すぎる負担の重大責任
  8. 18. パーソルvsリクルート 大手比較
  9. 19. 加経済指標【Ivey購買部協会指数】
  10. 20. 価格転嫁実現の大転換点 東証P
  1. 1. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
  2. 2. iPhoneの時刻変更で容量増 話題
  3. 3. GEヘルスケア・ジャパン　医療用画像のデータホスティング・サービス「医知の蔵(いちのくら)」提供開始
  4. 4. 新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
  5. 5. OpenAI 健康情報と統合の新機能
  6. 6. オタク心をくすぐるとっても魅力的で扇情的な女性用下着の写真
  7. 7. 【アンドロイドオペラ特集(1)】オルタ3に初搭載された「ALIFE Engine」とは? 人工生命とは何か、東京大学 池上教授インタビュー
  8. 8. Echo Link国内販売開始！〜手持ちのステレオシステムを音楽ストリーミングとAlexa対応に
  9. 9. Gmailのメールアドレス「@gmail.com」が変更可能に
  10. 10. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
  1. 11. 象印「炎舞炊き」新モデル登場
  2. 12. 未発見? 米で新種の線虫を発見
  3. 13. 軽快な打ち心地！シンプルで使いやすいフルサイズキーボード
  4. 14. ポケットで主張しない極薄ボディ！ワンセグケータイ「K002」【09夏ケータイ au編】
  5. 15. マガジン卑猥語"苦肉の策"で修正
  6. 16. ソニー・エクスプローラサイエンスでソニーの電子タグMESHの体験会を開催
  7. 17. ISSから観る青いジェット現象・約4500円の組み立てシンセ・「リガード風鳥脚歩行ロボット」:画像ピックアップ68
  8. 18. スマホに繋ぐだけ スピーカー付きマイクでカラオケを楽しめる「スマホでどこでもカラオケマイク」
  9. 19. LINE Payカード 申し込みが殺到
  10. 20. みずほ銀行 20%還元キャンペーン
  1. 1. 国歌斉唱中にガム「ありえない」
  2. 2. 2度とやらないで ロコの相手注意
  3. 3. ロコ・ソラーレに「ダメでしょ」
  4. 4. 「球界No.1イケメン投手」結婚か
  5. 5. タトゥーゴリゴリ 優里に反響
  6. 6. 最大721億円の争奪戦 ド軍強奪か
  7. 7. 村上の2倍 岡本に値段ついたワケ
  8. 8. 横綱の安青錦 化粧まわし披露
  9. 9. 岡本和真 インスタグラムを更新
  10. 10. 鎮西敗退 誰もが涙流した声援
  1. 11. トルコ1部 伊藤洋輝の獲得検討か
  2. 12. CTB中村 今季で引退を決断
  3. 13. 今季22Gと大暴れの上田がクラブのレジェンドに？　現地メディアは元デンマーク代表以来9シーズンぶりの得点王の可能性に期待
  4. 14. 春高バレー 優勝候補が敗退
  5. 15. 桑原の人的補償に捕手 DeNA選択
  6. 16. 角田裕毅に「大きな障壁がある」
  7. 17. 青山学院大 まさかの16位出遅れ
  8. 18. ベネズエラ、WBC参加危機の行方
  9. 19. 河村勇輝「右下腿の血栓」だった
  10. 20. 【ボートレース】「令和7年優秀選手」決まる　グランプリ覇者・桐生順平が最優秀選手など3冠
  1. 1. マネとの不適切なやり取り発覚
  2. 2. 元ME:I・飯田栞月、インスタ開設 なりすましによる混乱防ぐため「私自身開設するには早いと感じており」
  3. 3. 父の職業明かした森香澄をカット
  4. 4. 杞憂か 星野&新垣めぐる不穏な噂
  5. 5. 佐久間氏がタレ絶賛 そら売れる
  6. 6. 松屋でルール違反者現れ批判殺到
  7. 7. フジ元社員の「内情告白」が波紋
  8. 8. 成宮寛貴 12年ぶり舞台復帰へ
  9. 9. またフジか パワハラ報道に落胆
  10. 10. カウコン最悪だった 不満が続出
  1. 11. はじめしゃちょー、SNS上の憶測に言及　“不倫疑惑”を完全否定「心に誓ってしてない、今後もしない」　
  2. 12. 兄弟YouTuber突然解散…困惑の声
  3. 13. 咳と痰が酷くて 体調不良を報告
  4. 14. 宮古島は芸能人の島に 住民嘆き
  5. 15. SASUKEで明暗…全カットに同情
  6. 16. 徹子の部屋で喫煙…映像に震える
  7. 17. 山口一郎 紅白で怒られていた
  8. 18. うつ病のYouTuberがTV出演 疑問
  9. 19. 石井亮次 「R-1」準々決勝に進出
  10. 20. 細川たかしの攻めすぎたMV絶賛
  1. 1. 90歳母が「早く死なせて」と懇願
  2. 2. 解散しよう 一夫多妻が「崩壊」
  3. 3. AKB「神7」で紅白未出演2人 今は
  4. 4. 冬コーデの主役 ZARA見逃せない
  5. 5. 40代向け 白髪をぼかす方法
  6. 6. 40・50代向け レーストップス
  7. 7. コーデ決まらぬときの「近道」
  8. 8. お土産公開！ 飛び出す美的！「美的FES」レポ【美的クラブ通信】
  9. 9. 時短セルフヘアアレンジ 簡単編みおろしアレンジ
  10. 10. ロイズ 生チョコを限定販売
  1. 11. ケイト26年春新作｜頬までが目ヂカラ領域♡『バウンシーチークシャドウ』全5種をスウォッチ＆レビュー
  2. 12. 1個で約46円 業務スーパーおやつ
  3. 13. 「TOKYO」は不思議な街？ 30年住んでいても思ったより知らないことに気づいてしまった
  4. 14. ミニオン×ナイーブ限定♡家族で使えるボディソープが数量限定登場
  5. 15. スヌーピーのワンポイント刺しゅうをあしらった「絹屋」製おやすみアイテムが新発売！かわいく睡眠の質をアップしちゃおう
  6. 16. 3COINS新作「旅行先での万能」
  7. 17. 3年ぶり東京ドームのSTARTOカウコン、73名集結の熱狂とシャッフル名場面をレポート！
  8. 18. 「服のレパートリー少ない」人へ！【ハニーズ】大人の即戦力！「着回し力100点ワンピ」
  9. 19. 血液型【結婚後のブラックな一面】あるある　B型は一気にだらけて恥じらいゼロに!?
  10. 20. メイク直し方法〜ツヤ肌ver〜