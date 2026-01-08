ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 「馬乗りで殴打、後頭部に蹴り」大分県の市立中学校でいじめか、動画… いじめ 中学生 大分県 時事ニュース ゴシップ 女性自身 「馬乗りで殴打、後頭部に蹴り」大分県の市立中学校でいじめか、動画拡散 2026年1月8日 20時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大分県の中学校で生徒が男子生徒に暴行を加える動画がネットで拡散された 加害生徒は馬乗りになって右手で複数回殴打し、後頭部を蹴るなどしていた 市教委は9日夕方ごろから、教育委員室で記者会見を実施する予定だという 記事を読む おすすめ記事 救急車内の「アドレナリン」1本 紛失 徳島中央広域連合消防本部【徳島】 2026年1月8日 18時10分 【独自】菅直人元首相、夫人が明かす「認知症」「要介護3」の現在…東日本大震災のことは「覚えていない」家族と過ごす穏やかな日々 2026年1月8日 6時0分 20代の男性刺され死亡 逮捕のベトナム人の男「殺そうと思った」―群馬・太田市 2026年1月8日 21時15分 SKE48中坂美祐 活動自粛を発表 マネジャーとの「不適切なやり取り、行動」発覚 2月の舞台も降板へ 2026年1月8日 15時6分 フェルメールの傑作「真珠の耳飾りの少女」14年ぶりに来日へ 2026年1月8日 13時39分