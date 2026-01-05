大阪府警は5日、大阪市西成区の焼き肉店内で同日朝に倒れている男性が見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されたと発表した。頭部などに外傷があり、府警はけがの状況から殺人や傷害致死事件の可能性もあるとみて、店の関係者から事情を聴くなど捜査を進めている。府警によると、5日午前6時55分ごろ、同区天下茶屋北1丁目の焼き肉店のオーナーから「男性が店舗内で倒れていて、心肺停止状態だ」と119番があった。所持品から、