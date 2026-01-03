8年ぶりに最下位で終わるも…サブロー新監督のもとAクラス入りを目指すロッテはサブロー新監督のもと、心機一転、巻き返しを図る。8年ぶりに最下位からのリベンジに燃える2026年は、半世紀以上たどり着いてないシーズン1位での優勝を目指す。どのような布陣で3月27日、ホーム開幕戦で西武を迎え撃つのか編集部で独自予想した。1番には高部瑛斗を置く。2022年には148安打を放って盗塁王も獲得。2025年シーズンは111試合に出場し