全日本実業団駅伝」（１日、群馬県庁発着＝７区間１００キロ）ＧＭＯインターネットグループが創部１０年目、７年連続７度目の出場でニューイヤー駅伝悲願の初優勝を飾った。４時間４４分００秒の大会新記録。２０年旭化成の４時間４６分０７秒を大幅に更新した。大会記録だけではなく、異常ともいえる高速化が際だった大会となった。各区間で昨年までの区間記録を上回った選手は計１７人。２区は区間１位の吉田響（サンベ