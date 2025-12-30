プロ野球・巨人が所属選手全員との契約更改交渉を、12月23日に終えました。アップ率を見ると、突出しているのは田中瑛斗投手の620％。日本ハムでの7年間で1軍通算登板10試合だった田中投手は今季巨人で62試合に登板。その功績に合わせて、年俸750万円が4650万円にアップしています。続いてはベストナイン、ゴールデングラブ賞に選出された泉口友汰選手の268％となっています。3位はリチャード選手。こちらも今季はプロ8年目にして