京都が25日、湘南MF平岡大陽（23）の完全移籍での加入を発表した。平岡は履正社から湘南入り。豊富な運動量とボール奪取能力、トランジションの速さを武器にプロ3年目の23年にレギュラーをつかんだ。チームは降格したものの今季28試合でキャリアハイ4得点1アシストを挙げ、攻守で存在感を発揮した。クラブを通じて「京都サンガF.C.に関わるすべての皆様、この度、湘南ベルマーレより加入することになりました、平岡大陽です