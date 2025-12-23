きょう昼前、名古屋大学構内の薬品庫で「薬品が爆発した」と通報があり、男性3人がけがをしました。警察と消防によりますと、きょう午前11時45分ごろ、名古屋大学の関係者から「掃除中に何らかの薬品が爆発した」と119番通報がありました。場所は、名古屋市千種区の名古屋大学理学部の薬品庫で、この事故で男性3人がけがをしました。消防によりますと、3人は21歳、24歳、34歳の男性で、全員意識はあるということです。きょう昼前、