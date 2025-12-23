新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、発起人・朝倉未来、ASOBISYSTEMとともに手掛けたガールズグループオーディション「Dark Idol PROJECT」から誕生した６人組ガールズグループ「Toi Toi Toi（トイトイトイ）」が、ASOBISYSTEMのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」主催イベント『PEAK SPOT JOIN Vol.２ - Xmas SP -』に出演したことを報告。本公演は12月21日（日）、東京・白金高輪SELENE b２にて開催された。 PEAK SPOT