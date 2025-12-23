Toi Toi Toi、PEAK SPOT主催ライブで新体制を改めて発表
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、発起人・朝倉未来、ASOBISYSTEMとともに手掛けたガールズグループオーディション「Dark Idol PROJECT」から誕生した６人組ガールズグループ「Toi Toi Toi（トイトイトイ）」が、ASOBISYSTEMのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」主催イベント『PEAK SPOT JOIN Vol.２ - Xmas SP -』に出演したことを報告。本公演は12月21日（日）、東京・白金高輪SELENE b２にて開催された。
PEAK SPOT所属の新グループ「log you」のフレッシュなパフォーマンスで会場が温まったのち、Toi Toi Toiがステージに登場。冒頭で披露されたのは、彼女たちの原点とも言える楽曲「涙のストーリーテラー」。挫折や葛藤を乗り越えてきた背景がにじむ歌声が、会場を一気に引き込んでいく。続いて「HAPPY CLIMAX」では、タイトル通りの多幸感あふれるパフォーマンスでフロアを揺らし、ライブ序盤から一体感を生み出した。
中盤に披露された最新曲「Fortune World」では、アップテンポなサウンドに合わせて観客から大きなコールが飛び交い、この日のボルテージは最高潮に。さらに「Cosmetic☆Cosmos」、「オトナヒロイン」と続き、可憐さと芯の強さを併せ持つToi Toi Toiならではの世界観を存分に表現。ラストはグループ名を冠した「Toi Toi Toi」。フロアを包み込むような笑顔とエネルギーで、Xmasライブにふさわしい締めくくりを見せた。
パフォーマンスを終えたToi Toi Toiは、クリスマス限定衣装に身を包み、ステージ上から重要なお知らせを発表。先日解禁され話題を集めていた新メンバー・萩田こころ、山田せいあの２名が、2026年１月５日（月）より正式に加入することが改めてファンの前で告げられた。新体制への期待感が高まるなか、会場からは大きな歓声が上がり、節目のライブらしい温かな空気が。
さらに同日、「ABEMA」公式Xにて、Toi Toi Toi新メンバーお披露目公演となる『PEAK SPOT JOIN Vol.３ - 新春SP -』（2026年１月５日開催）の模様を「ABEMA」で無料生配信することが発表。
Toi Toi Toiの熱気を引き継ぐように、イベントのトリを飾ったのは同じくPEAK SPOT所属の「fav me」。圧巻のパフォーマンスで会場の熱をさらに高め、PEAK SPOTに集う３組それぞれの個性と勢いを強く印象づける一夜となった。
