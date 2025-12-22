徳島ヴォルティスの岩尾憲選手が子どもたちにサッカーを教える交流会が、12月20日に鳴門市で開かれました。これは、子どもたちにもっとサッカーを好きになってもらおうと、徳島ヴォルティスが開きました。ポカリスエットスタジアムで開かれた交流会には、県内の小学生約50人が参加し、今シーズン、ヴォルティスのキャプテンを務めた岩尾憲選手から、ボールコントロールの指導を受けました。（徳島ヴ