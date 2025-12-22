徳島ヴォルティスの岩尾憲選手が子どもたちにサッカーを教える交流会が、12月20日に鳴門市で開かれました。



これは、子どもたちにもっとサッカーを好きになってもらおうと、徳島ヴォルティスが開きました。



ポカリスエットスタジアムで開かれた交流会には、県内の小学生約50人が参加し、今シーズン、ヴォルティスのキャプテンを務めた岩尾憲選手から、ボールコントロールの指導を受けました。





（徳島ヴォルティス・岩尾憲 選手）「落とすな、そのままカメラが撮ってるぞ、いいねいいね」「パス出して適当にサポートしていたら疲れない、でもパスして早くサポートしなければいけないとなったら疲れる」「この疲れる状態が普通」（参加した子ども）「（岩尾選手）すごかった」「パスなど基本を教えてもらい、これから活かしていきたい」（徳島ヴォルティス・岩尾憲 選手）「昨年1回目やって、1回よりは継続的に続けることが徳島のサッカーの発展になる」「子どもたちと楽しくかつ真剣にサッカー一緒に出来たのは、僕にとってもすごく良い時間だった」来シーズンはJ2・J3百年構想リーグに加わるヴォルティス。2月にJ3の奈良クラブとアウェーで開幕戦を迎えます。