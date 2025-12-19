ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「交際0日婚」ヒカルと進撃のノアが離婚発表、9月に浮気容認 ヒカル (YouTuber) エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 「交際0日婚」ヒカルと進撃のノアが離婚発表、9月に浮気容認 2025年12月19日 20時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと YouTuberのヒカルが19日、自身のチャンネルを更新した 5月末に「交際0日婚」をしていた進撃のノアとの離婚を発表 9月の動画で、双方の浮気を容認する「オープンマリッジ」宣言をしていた ◆ヒカルが進撃のノアとの離婚を発表 記事を読む おすすめ記事 ヒカル 離婚を発表「自分勝手に生きた結果」進撃のノアとオープンマリッジも…0日婚からわずか6カ月 2025年12月19日 20時19分 EXILE TAKAHIRO、激変ショット公開でファン驚き「ビフォーアフター最高」「ムロツヨシさんに似てない？」 2025年12月16日 9時25分 フィギュア女子で相次ぐ引退表明 坂本花織、樋口新葉に続き三原舞依も 五輪シーズンに3人の「集大成」 2025年12月19日 4時13分 手越祐也 粗品コメントで賛否両論のＴＨＥ Ｗに感想＆感謝「人生かけて出てる人もいる」 2025年12月14日 19時19分 須田亜香里 「結婚したい」理由にスタジオ絶句 婚活アドバイザーも苦言止まらず「道を外してる」 2025年12月18日 5時50分