あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……獅子座将来の飛躍につながるヒントやアイデアが、次々と湧き上がる日。「これをやってみたい！」と心に浮かんだら、まずはひとりでできることに集中して取り組んでみてください。そのひたむきな姿勢は、周りの人たちの心を動かし、きっと協力者や支援者が現れるでしょう。